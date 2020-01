Com empate, Mauá diz adeus a Copa São Paulo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



09/01/2020 | 17:41



Sob aplausos da torcida, o Mauá FC deu adeus a Copa São Paulo nesta tarde. O time foi brioso, vencia por 2 a 1 até os 48 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate por 2 a 2. A vitória pelo placar mínimo não era suficiente, já que era preciso impor três gols de diferença para superar os catarinenses no saldo.

Natanael abriu o placar ainda no primeiro tempo, em chute rasteiro, levando a vantagem para o intervalo. Mas no início da segunda etapa, Luiz em lindo chute, deixou tudo igual. Na pressão e empurrado pela torcida, o Índio voltou a ficar na frente, outra vez com Natanael. Mas, aos 48 minutos do segundo tempo, Tudão definiu o empate.

Com isso, o time do Grande ABC termina a disputa com quatro pontos, contra sete do Avaí, líder, e seis do Atlético-CE, vice, que avançaram para a segunda fase da Copinha.