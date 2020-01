Harry Kane se lesiona, será operado e desfalcará o Tottenham na Liga dos Campeões

09/01/2020 | 15:55



Atual vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Tottenham terá pela frente o RB Leipzig, nos dois próximos meses, no duelo de oitavas de final da atual edição da competição. Nesta quinta-feira, o clube inglês anunciou que terá um importante desfalque para os dois jogos contra os alemães: o centroavante Harry Kane vai passar por uma cirurgia para tratar de uma ruptura de tendão na coxa esquerda e, com isso, ficará afastado até abril.

"Após a avaliação de nossa equipe médica na semana passada, podemos confirmar que Harry Kane precisa de uma cirurgia para reparar a ruptura do tendão na coxa esquerda", explicou o clube em um comunicado oficial. "Não se espera que a decisão de operar influencie o prazo que o capitão da Inglaterra cumprirá, com a expectativa de que ele retorne aos treinos em abril", acrescentou.

As partidas contra o RB Leipzig, atual líder do Campeonato Alemão, estão programadas para os dias 19 de fevereiro, no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em Londres, na Inglaterra, e 10 de março, na Red Bull Arena Leipzig, na cidade de Leipzig, na Alemanha.

Harry Kane saiu machucado na partida contra o Southampton, na última quarta-feira, dia 1.º de janeiro, pelo Campeonato Inglês. Na segunda etapa, o centroavante completou um cruzamento e sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda. Na atual temporada, o jogador de 26 anos entrou em campo 25 vezes e marcou 17 gols.

Para substituí-lo, o Tottenham, comandado pelo técnico português José Mourinho, pode tentar contratar o atacante polonês Krzysztof Piatek, que perdeu espaço no Milan com a chegada do sueco Zlatan Ibrahimovic, ou o espanhol Paco Alcácer, do Borussia Dortmund.

O desfalque de Harry Kane também é um golpe para a seleção da Inglaterra a poucos meses da Eurocopa, que será disputada entre junho e julho. Em março, o time inglês vai enfrentar Itália e Dinamarca em amistosos.