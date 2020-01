As 10 atrações mais visitadas do mundo em 2019

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



Também conhecido como Anfiteatro Flaviano, o Coliseu foi palco de grandes batalhas durante o Império Romano. Localizado no centro da cidade de Roma, capital da Itália, o local foi construído com concreto e areia. Em 2019, pelo segundo ano consecutivo, ele foi eleito o ponto turístico mais popular do mundo pelo site TripAdvisor.

A pesquisa foi feita com base em dados fornecidos pelos usuários do site. Além do Coliseu, outras atrações integram a lista, como o Museu do Louvre, em Paris, e a Estátua da Liberdade, em Nova York. Confira o ranking completo das atrações mais visitadas do mundo:

10 atrações mais visitadas do mundo