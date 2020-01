Cia. La Mínima apresenta espetáculos infantil e adulto em SP

Miriam Gimenes



10/01/2020 | 07:42



A Cia. La Mínima, fundada na década de 1990 por Domingos Montagner (1962-2016) e Fernando Sampaio, estará, neste fim de semana, no Sesc Avenida Paulista, em São Paulo. Serão apresentados dois espetáculos: o infantil Luna Parke (amanhã e domingo, às 11h), e o adulto Ordinários (amanhã, às 21h e, domingo, às 18h).

No Luna Parke, os integrantes da Cia, apoiados no trabalho do palhaço, recriam o ambiente dos Parques de Atrações, exibindo apresentações bizarras – entre elas a Monga –, junto com brincadeiras, acrobatas e vendedores de milagres. Estes templos de entretenimento originaram os parques com rodas-gigantes, trens-fantasma, algodão-doce, tiro ao alvo que continuam a reunir multidões de todas as classes econômicas e sociais, confirmando a eterna atração do homem pelos prazeres do risco, fantasias e emoções puras como o riso e o medo.

Já o Ordinários narra a história de três soldados que, depois de uma longa e angustiante espera, enfim recebem uma missão. Ao avançar para o território inimigo, no entanto, percebem que escondem segredos uns dos outros e que são inadequados para a guerra.



EM PRÁTICA

Nos dois dias, a partir das 15h, no 13º andar do Sesc, será realizada oficina acrobática para pais e filhos, ministrada por Fernando Sampaio, Filipe Bregantim, Fernando Paz e Marcelo Castro. Nela, serão desenvolvidos princípios básicos de técnicas circenses em turma mista de crianças e adultos, que vai trabalhar portagens no chão, diferentes possibilidades de acrobacias em dupla, trio e grupos. Gratuito.



Cia. La Mínima – Circo. No Sesc Avenida Paulista – Avenida Paulista, 119. Amanhã e domingo, a partir das 11h. Ingr.: de R$ 6 a R$ 30, à venda em www.sescsp.org.br.