Imagens vencedoras do Desafio Fotográfico ABCclick em Paranapiacaba ganham exposição

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



10/01/2020 | 07:40



Não é de hoje que a Vila de Paranapiacaba, em Santo André, causa inspiração. Seja em obras literárias, desafios gastronômicos e, principalmente, imagens, tudo que é feito por lá é digno de elogios. Tanto que acaba de ser realizado, pelo Fotoclube ABCclick, desafio fotográfico, cujas dez melhores imagens ganham exposição, a partir de amanhã, às 10h, no Parque Celso Daniel (Av. Dom Pedro II, 940). O evento também lembrará o Dia Nacional do Fotógrafo, comemorado no último dia 8.

As imagens foram captadas durante o Festival de Fotografia de Paranapiacaba, realizado entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro do ano passado. “O nosso evento foi uma das ações internas dentro do festival, que realizou sua segunda edição. O Fotoclube fez esse desafio porque, como tinha um monte de fotógrafos circulando por lá, os desafiamos a fotografar de qualquer celular e a usar um aplicativo nosso para publicar, para tentar favorecer a captura de imagem sem pós-produção”, explica o primeiro secretário do Fotoclube, Ailton Tenório.

O fotógrafo diz que muito se reclama hoje do uso de filtros e programas de edição quando é feito concurso. “Há muita manipulação e isso acaba tirando a essência da fotografia. Queríamos retomar essa essência”, ressalta.

Mais de 30 fotos foram inscritas e por meio de uma votação popular, no sistema foto versus foto, no site do ABCclick, foram selecionadas as melhores imagens que representam a Vila de Paranapiacaba. “Com isso não tinha aquela coisa que vemos nas redes sociais: ‘Votem na minha foto’. Quem participou da votação teve de ver todas as fotos que participaram e votar de dupla em dupla. Então o resultado não é de quem tem mais amigos, mas sim quem tem a melhor foto”, explica Tenório. Ao todo, ressalta, foram 17 mil votos.

Na exposição que será aberta amanhã, na frente da antiga lanchonete do parque, além das três melhores, estarão outras sete que receberão menção honrosa, porque tiveram também votações significativas. Além disso, será feito bate-papo com um representante da vila ligado à Prefeitura e com o próprio Tenório, que falará sobre fotografia e natureza. Não é necessário reservar vaga.

O primeiro lugar, conquistado por Kelly Tadano, receberá um livro de fotografia. “Ela ficou muito empolgada quando soube, até porque é o primeiro concurso que ela participa. E o objetivo do clube é desenvolver isso, a arte da fotografia”, ressalta Tenório. Os demais ganharam a participação na exposição.