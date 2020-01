Tigre se classifica para a segunda fase da Copinha; Ramalhão dá adeus

Dérek Bittencourt



09/01/2020 | 15:29



Santo André e São Bernardo FC tiveram resultados e consequências opostas na tarde desta quinta-feira pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tigre venceu o Resende-RJ por 3 a 2, em Guaratinguetá, e se classificou para a segunda fase como líder do Grupo 24, enquanto o Ramalhão perdeu por 1 a 0 do Náutico e acabou eliminado na lanterna do Grupo 20.

Na próxima fase os são-bernardenses vão enfrentar o segundo colocado do Grupo 23 (por ora, o River-PI). No duro duelo diante dos cariocas, nesta quinta, o Tigre alcançou o tento da vitória aos 49 minutos do segundo tempo, com o artilheiro Sandrinho (que já havia aberto o placar). O outro gol aurinegro foi de Diogo.

Já o Santo André, que se despediu com apenas um ponto somado, levou um gol de Miro, aos 15 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti, dando adeus precoce à Copinha.