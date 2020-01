Anitta exibe look de sua personagem em Amor de Mãe e nega beijos em Thiago Martins

09/01/2020 | 15:11



A Rede Globo revelou, na última quarta-feira, dia 8, a primeira foto de Anitta caracterizada para sua participação especial em Amor de Mãe. A cantora atuará em três capítulos da novela, que devem ir ao ar no final de fevereiro, e viverá Sabrina, uma jovem de família rica que fará de tudo para conhecer seu ídolo, Ryan - vivido por Thiago Martins.

E o look da personagem é bem diferente do que estamos acostumados a ver a cantora usar, com direito a jaqueta jeans e chapéu de cowboy. Em outra imagem, ela aparece ouvindo Ryan tocar.

E, se tratando de Anitta, é claro que sua passagem pela novela renderia uma polêmica, não é mesmo? Surgiram boatos na internet de que ela teria trocado beijos com Thiago Martins nos bastidores, mas em entrevista à colunista Fábia Oliveira, a cantora negou as informações.

- Teve beijo em cena somente. Nem tivemos camarim ontem. As trocas [de roupa] foram feitas no banheiro.

Já estamos ansiosos para conferir, né? Além de Thiago, Anitta também contracenou com Regina Casé, que interpreta Lurdes, e Nanda Costa, que dá vida à Érica.