‘Alma Despejada’ reestreia hoje no Teatro Folha

Miriam Gimenes



10/01/2020 | 07:50



A atriz Irene Ravache celebrou os 75 anos de vida, completos em 2019, com a peça Alma Despejada. E hoje, a partir das 21h30, a montagem, com texto de Andréa Bassit e direção de Elias Andreato, ganha reestreia no Teatro Folha (Av. Higienópolis, 618), em São Paulo.

A peça conta a história de Teresa, uma senhora com mais de 70 anos, professora de classe média que, depois de morta, faz sua última visita à casa onde morava. O imóvel foi vendido e sua alma foi despejada. No palco, com humor e reflexão, a personagem faz retrospecto de sua vida e das pessoas que por ela passaram.

O espetáculo será apresentado até 28 de março, toda sexta (21h30), sábado e domingo (20h). Os ingressos custam R$ 70 (setor B) e R$ 80 (setor A) e podem ser comprados em www.teatrofolha.com.br.