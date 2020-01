Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



09/01/2020 | 14:35



Um policial, cujo nome não foi divulgado, da Rocam ((Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) do 6º Batalhão de São Bernardo, em patrulhamento pela região, deslizou e caiu da motocicleta por conta do excesso de óleo da Avenida Lions, por volta das 13h40 desta quinta-feira (9).

Segundo policiais e bombeiros que prestaram socorro, a princípio, a vítima sofreu apenas uma luxação no quadril e foi encaminhado, pelo helicóptero Águia, até o hospital Mario Covas, em Santo André.

O trânsito no local, sentido Diadema, estava intenso e o acesso a Anchieta, sentido São Paulo, foi bloqueado até o resgate ser concluído.