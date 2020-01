YPF lança novos lubrificantes para câmbios automáticos

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



09/01/2020 | 14:18



A YPF, empresa de energia, acaba de lançar uma nova linha de produtos voltada para veículos de câmbio automático. Os óleos lubrificantes Hidro ATF CVT e Hidro Multi ATF são sintéticos, possuem boa fluidez em baixa temperatura e estabilidade térmica.

Ambos os produtos têm desempenho similar, entretanto, o Hidro Multi ATF é recomendado para todos os motores de transmissão automática, exceto para câmbios CVT. Nesse caso, há o Hidro ATF CVT, voltado para as transmissões continuamente variáveis.

Lubrificantes para câmbios automáticos

Segundo a fabricante, os novos produtos prometem entregar mais suavidade na troca de marchas, proteção extrema contra desgaste e em uma ampla faixa de temperatura.

“O câmbio de transmissão automática é uma realidade do mercado brasileiro. Nos últimos 10 anos têm crescido muito e é necessário tomar cuidado na escolha do lubrificante”, explica a gerente de Marketing da YPF Brasil, Giovanna Grassi.

