Boninho fala sobre participantes do BBB 20 e critica palpites da internet

09/01/2020 | 13:11



Você com certeza já deve ter visto por aí uma suposta lista de participantes do BBB 20, não é? Pois saiba que isso não está agradando muito Boninho, o chefe da atração. Na última quarta-feira, dia 8, o diretor usou o seu Instagram para criticar os palpites da internet, fazendo uma ironia aos que afirmam já saber quem serão os confinados do programa, que estreia dia 21 de janeiro, uma terça-feira.

Cuidado com o chute. No BBB tem gente de todas as tribos, de muitas idades e cidades também. Agora chegou a hora de tentar adivinhar ou tentar dizer que tem bola de cristal e sabe quem vai entrar, só pra depois dizer que já sabia, que foi o dono do furo. Só que está mais pra água do que fogo e esse ano é fogo no parquinho que a gente quer. Então vá de Ana, Benício, Manoel, Frederico, Washington, Tadeu ou Zenilde. Vale chutar qualquer nome, só que pode doer!!!, escreveu Boninho.

Tiago Leifert aproveitou para se manifestar nos comentários da publicação, dizendo o seguinte:

Tá ruim de pontaria a turma, viu.

Apesar de ainda não sabermos quem serão os novos brothers e sisters do reality, temos sim um novo spoiler sobre esta edição histórica do BBB! A assessoria de imprensa da Rede Globo enviou um comunicado cheio de explicações sobre as novas regalias do líder, que terá ainda mais poderes neste programa.

Será dele [do líder] a responsabilidade de definir quais brothers ficarão na Xepa e quais serão do grupo VIP na hora da alimentação, podendo ter acesso a maior ou menor variedade de alimentos ao longo da semana, de acordo com os respectivos grupos. Além disso, desta vez, Apenas quem for VIP poderá entrar no quarto do líder e desfrutar das regalias disponíveis no cômodo, diz o comunicado.

Mesmo com a novidade, algumas das antigas vantagens permanecem na nova atração.

O líder continua com o poder de mandar os participantes direto para o paredão, escolher quem frequenta seu cinema e seu quarto e, sempre que o jogo solicitar, de usar o poder do não para vetar confinados de participarem de provas.

Legal, né? Mas não acaba por aí! O líder da semana também ganhará uma festa especialmente para a celebração de seu reinado.

O todo-poderoso ainda terá outro lugar de destaque: as festas da casa. No BBB 20, serão duas por semana: a já tradicional festa semanal e a Festa do líder, novidade desta edição. Em sua festa, o líder será o anfitrião da balada ? local perfeito para ele se despedir do seu reinado. O tema será inspirado em algum momento ou comemoração que marcou a vida do brother, ou até mesmo algo que ele não viveu, mas adoraria ter vivido, e será uma surpresa para todos ? inclusive para o líder ? até o dia da confraternização. Já a segunda festa terá como tema Os opostos se atraem, trazendo novos assuntos e elementos antagônicos entre si a cada semana.

Assim a gente fica cada vez mais ansioso, hein?

Nostalgia

Você se lembra de Pink, que participou do BBB 5 e era amiga de Grazi Massafera e Jean Wyllys dentro do reality? Pois ela ganhou uma surpresa na última quarta-feira, dia 8! Grazi, que hoje é protagonista da novela Bom Sucesso, da Rede Globo, começou a seguir Pink no Instagram. Nos Stories, a ex-participante comemorou a chegada da amiga, dizendo estar muito feliz com o reconhecimento.

- Eu nem acredito que essa coisa linda está me seguindo. Eu já sigo faz tempo, fico só olhando as coisas dela. Mas eu não tô feliz?! Seja bem-vinda, Grazi!

Será que ela e Grazi irão se reencontrar?