Cantora Grimes anuncia sua primeira gravidez

09/01/2020 | 12:11



Para essas famílias, 2020 será ainda mais especial, já que algumas famosas vão dar à luz este ano! Grimes, por exemplo, está esperando o seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o bilionário Elon Musk, segundo informações da revista Us.

Apesar de não ter detalhado na legenda da imagem, a foto postada pela cantora revela uma barriguinha saliente junto com o desenho de um bebê. Nos comentários, ela respondeu a um seguidor explicando que, antes, havia postado uma foto em que revelava os mamilos, mas foi obrigada pelo Instagram a apagar e a repostar uma mais comportada:

A foto é muito menos selvagem sem os mamilos. Além disso, estar grávida é um estado muito feroz e de guerra. Pode muito bem ser o que é. Além disso, a maioria dos meus amigos me disse para não publicá-los [os mamilos], então fiquei aflita com a psicologia reversa.

Os seguidores ainda comemoraram a notícia:

Parabéns, rainha! O seu filho vai salvar o mundo.