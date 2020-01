Bandeira branca? Sandro Pedroso aparece em foto com o sogro, Leonardo, após cantor não ir ao seu casamento com Jéssica Costa

09/01/2020 | 12:11



Finalmente! Sandro Pedroso e Leonardo podem ter se aproximado após toda a polêmica envolvendo o casamento do ator com a filha do músico, Jéssica Costa, em 2019. Na última quarta-feira, dia 8, Sandro publicou no Instagram uma foto onde aparece coladinho ao sogro e escreveu o seguinte na legenda:

Resenha boa e muito Futevolei!

Leonardo, porém, não postou fotos e vídeos do encontro em seu perfil na rede social. Mesmo assim, os internautas não perderam a chance de comentar o caso e, no Insta de Sandro, deixaram claro que aprovam a amizade dos dois.

Fez as pazes com sogrão, brincou um usuário.

Acho que com o tempo, ele [Leonardo] viu que ele [Sandro] era legal. Que é um casal que se gosta e supera todos os problemas!, apontou outra.

Que coisa boa ver vocês todos juntos!!!, comemorou uma terceira.

Que bom que o Leonardo aceitou o genro, escreveu uma internauta.

Como você viu, Leonardo não compareceu ao casamento da filha, Jéssica Costa, com Sandro Pedroso, em maio do último ano. Em entrevista, a influenciadora digital alegou que o cantor não confiava em seu relacionamento desde que ela engravidou de seu primeiro filho, Noah, hoje com três anos de idade.