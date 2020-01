Justiça do Rio de Janeiro quer que Netflix tire do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos

09/01/2020 | 12:11



O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJ-RJ, por determinação do desembargador Benedicto Abicair, ordenou, na última terça-feira, dia 7, que a produtora Porta dos Fundos e a Netflix tirem do ar o Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo, divulgado no final de dezembro de 2019. Segundo o colunista Ancelmo Gois, o pedido foi feito pela Associação Centro Dom Bosco de Fé e Cultura. sendo que, em primeira instância, a requisição havia sido negada.

Alvo de ataques desde sua estreia, o especial conta a história de Jesus, vivido por Gregório Duvivier, que, prestes a completar 30 anos de idade é surpreendido com uma festa de aniversário, quando voltava do deserto acompanhado do namorado, Orlando, interpretado por Fábio Porchat. A sátira com um Jesus homossexual desagradou diversos setores religiosos, que pedem a retirada imediata da produção.

- Por todo o exposto, se me aparenta, portanto, mais adequado e benéfico, não só para a comunidade cristã, mas para a sociedade brasileira, majoritariamente cristã, até que se julgue o mérito do Agravo, recorrer-se à cautela, para acalmar ânimos, pelo que concedo a liminar na forma requerida, disse o desembargador em sua conclusão.

No entanto, de acordo com a colunista Patrícia Kogut, pelo menos por ora, o programa continuará disponível na plataforma, já que a Netflix ainda não teria sido notificada pela Justiça. Lembrando também que a parceria do serviço com o Porta dos Fundos conquistou recentemente o Emmy Internacional de Melhor Comédia, justamente pelo especial de Natal de 2018, chamado de Se beber, não ceie.