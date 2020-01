Marcos Mion fala sobre polêmica com modelo: Troca de mensagens de 2018 que nunca teve qualquer desdobramento

09/01/2020 | 12:11



Após uma indireta por meio do Twitter, Marcos Mion se pronunciou oficialmente por meio de sua assessoria para falar sobre a troca de mensagens com a modelo Ana Carolina Jorge, em que ele supostamente aparecia dando em cima dela, em 2018. No comunicado enviado ao ESTRELANDO está escrito o seguinte:

Marcos Mion está em férias, com a família, fora do país. O apresentador não irá se pronunciar. Tomou conhecimento da publicação, sem autorização, de um trecho de uma conversa privada e está perplexo com a repercussão gerada por uma troca de mensagens datada de 2018 que nunca teve qualquer desdobramento.

Falando em férias, essa foi a primeira vez que Mion postou vídeos em que aparece ao lado da família, desde a exposição da conversa. Em vídeos postados no Stories, ele aparece comendo em um restaurante ao lado dos filhos e da esposa, Suzana Gullo, e depois se divertindo em um museu.