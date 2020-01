Kim Kardashian faz tour pela sua geladeira e choca internautas: Maior que a minha casa

09/01/2020 | 12:10



A internet não perdoa mesmo! Kim Kardashian, na tentativa de divulgar as novas roupas da sua marca SKIMS, compartilhou cliques bem inusitados. Nos registros, a gata apareceu posando em frente à geladeira de sua casa, e, dessa vez, acabou que não foram as peças que chamaram a atenção dos internautas: não tinha nada de comida nas prateleiras da empresária!

Na foto postada no perfil oficial da marca, a musa aparece em frente a uma geladeira aberta em que é possível ver algumas caixas de leite, uma jarra de suco e outras duas garrafinhas de vidro. Ou seja, nada de comida!

Logo depois da publicação, Kim começou a ser questionada pelos fãs:

Vocês se alimentam de ar?, disse um.

Meu deus, sua geladeira está completamente vazia! Por quê?, questionou uma outra.

Sua família mora aí realmente? Porque não tem nada na geladeira, apontou um terceiro.

A foto junto do eletrodoméstico tomou uma proporção tão grande que, na noite da última quarta-feira, dia 8, Kim decidiu que seria melhor fazer, de uma vez por todas, um tour por toda a sua cozinha.

- Ok, desde que o que tem dentro da minha geladeira é tão desconcertante e eu vi todas essas matérias da mídia, eu vou fazer um tour da minha geladeira para vocês, disse ela pelos Stories.

Nos vídeos, a gata deixou o queixo dos seguidores no chão por conta dos enormes cômodos, que incluem uma despensa - onde ela contou que guarda cereais, doces e demais alimentos que precisam ser mantidos em locais mais arejados - a cozinha, que conta com uma bancada cheia de outros eletrodomésticos, todos de inox, mas o grande atrativo do ambiente é a tal da geladeira, que por si só já é quase do tamanho de outro cômodo! E, é claro, os fãs continuaram a comentar pelas redes sociais, agora não mais pela falta de alimentos, mas sim, pelo tamanho.

A Kim tem o mercado do MasterChef dentro de casa, brincou uma internauta.

A geladeira da Kim Kardashian é maior que a minha casa, disse outro.