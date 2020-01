Vamos resgatar o orgulho de nossa Mauá

Do Diário do Grande ABC



09/01/2020



Mauá vive momento de reconstrução e começamos este novo ano com a certeza de que vamos resgatar o orgulho de nossa cidade. Passamos por momentos difíceis, ciclos de abandono por gestões interinas e injustiças cometidas não apenas a mim, mas a toda população, que teve o voto desrespeitado. No entanto, não temos tempo para olhar pelo retrovisor, porque vamos trabalhar dia e noite, incansavelmente, pela cidade e pelo povo que tanto amo. Nossa locomotiva da reconstrução está a todo vapor e gostaria de começar pelos desafios na saúde. Neste primeiro trimestre, corrigiremos grande erro do passado, com assinatura do novo convênio da Santa Casa de Mauá para que mães voltem a ter atendimentos gratuitos na maternidade, além da realização de exames para mamografia, ultrassom, e ampliação de novos serviços de hemodiálise e cateterismo.



Mães de Mauá terão mais um presente neste período, que é a reinauguração do quarto andar do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, com nova maternidade, UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal e o centro de parto normal, após o nosso governo retomar obras. Além disso, as portas da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Feital serão reabertas, com espaço totalmente reformado, para atendimento mais moderno e humanizado à população.

Trabalhamos para que até março o nosso almoxarifado central chegue a 100% do estoque de medicamentos, após herdarmos com percentual inferior a 30% da gestão anterior. O mesmo empenho é realizado para contratação de novos médicos: já contratamos 17 generalistas para a atenção básica e chegaremos a 28 especialistas até março. A população também será recebida novamente pelas carretas da saúde, com odontologistas, clínicos, pediatras e muito mais.



Na segurança pública, já avançamos muito com retornos das operações Bairro Seguro, com blitz de bairro em bairro, e Ponto Seguro, para dar tranquilidade ao trabalhador enquanto espera pelo ônibus nas madrugadas e manhãs. Teremos 50 novos agentes da GCM (Guarda Civil Municipal), graças ao concurso público que promovemos, assim somando esforços a mais de 100 policiais militares da 3ª Companhia do 30º Batalhão da Polícia Militar, inaugurada em nosso governo. Pela educação, tenho carinho muito especial, porque sou neto de merendeira e filho de professora. Por isso, vamos sancionar o novo Estatuto do Magistério, que não era revisado desde 2007, além de mães e pais receberem novos uniformes e kits escolares para os seus filhos neste ano letivo, assim como trabalhamos para ampliar vagas em creche.



Tudo isso é apenas parte do nosso trabalho previsto para Mauá, cidade em que cresci e amo de coração, para 2020. A população pode ter certeza de que faremos muito mais, porque aqui o trabalho não para!

Atila Jacomussi é prefeito de Mauá.

A Ursalina Fidelina Madurolina também é leitora assídua deste prestigioso Diário, desde a época em que a apresentadora Xênia Bier rasgava missivas de telespectadores no programa televisivo que ela apresentava, no auge da dentadura, digo, ditadura (1964-1985). A seções diletas da Fidelina são: Editorial e Palavra do Leitor (Ambos Opinião, nesta página 2). Nem sempre ela concorda com o posicionamento dos editores, mas ontem ela apoiou sem titubear as irretocáveis considerações (Entre blá-blá-blá e ação) e acrescenta: o alcaide ‘batateiro’ parece arroz de festa e fogo de palha. Embora rangendo os dentes, ela reconhece que o chefe do Executivo são-caetanense é bem mais articulado e cumpre o que promete.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Burocracia

Em pressa ensandecida o governo liberou emendas aos deputados para aprovar a reforma da Previdência, no que foi atendido prontamente pela sua base de apoio, rebaixando benefícios, mudando a fórmula de cálculo para baixo, mexendo em benefícios de viúvas etc. Provando a eficiência movida por emendas (Mensalão?). Na outra ponta da corda, onde qualquer chacoalhada caímos, estamos nós, muitos dependentes de benefícios legais e conseguidos a duras penas, com jornadas de trabalho extenuantes e exploradoras. Porém, não existe resposta na mesma medida do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Preso a burocracia histórica, o site não consegue responder às consultas dos usuários, e em nota fria diz ‘estamos nos adequando às reformas’. Dois meses deste jeito! Com a palavra os autores das reformas.

Roberto Gomes da Silva

Santo André

Dia do Leitor

Confesso que nem sabia que existia o Dia do Leitor, conforme informa este Diário (Setecidades, dia 7). Lendo atentamente a excelente reportagem de Yasmin Assagra, acho que me identifico mais com a leitora Mariana Delfino Alves. Até porque, tão logo pego meu exemplar, deixado pelo entregador na garagem, a primeira coisa que faço é dar olhada na capa e ver os principais destaques. Gosto de ver anúncios. Mas infelizmente devo admitir que o leitor Robson de Carvalho, de Diadema, está correto. O futuro dos jornais impressos e livros será mesmo o digital. Hoje já se pode ler livros, jornais e revistas por pequeno celular ou por tela de computador. Este próprio Diário já está partindo para tal modernização com sua edição digital. Contudo, enquanto tiver edição impressa deste periódico ou de bons livros, estarei lendo-os. Até porque, me considero ‘analfabeto’ em informática e mal sei manusear celular ou computador, infelizmente. Coisas da idade.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Preocupação

A preocupação que os políticos corruptos têm com Bolsonaro é muito grande e vale fake news para atacá-lo, mesmo que depois venha a ser desmentido. Na última eleição, em 2018, houve boa renovação na Câmara e no Senado, mas ainda insuficiente para governante bem-intencionado recolocar o Brasil no caminho da ordem e progresso. Infelizmente ainda existe maioria na Câmara para impor a derrota da MP (Medida Provisória) do presidente que propunha a validade da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para dez anos, perda dela de 20 para 40 pontos e fim do DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – o seguro obrigatório). Tudo que seria justo para os motoristas foi cruelmente recusado pelo centrão e esquerdistas e, por outro lado, aprovaram o ‘fundão eleitoral’, de R$ 2 bilhões, para que os políticos façam campanha à custa dos contribuintes, que recusam esse sistema maciçamente em todo o Brasil.

Benone Augusto de Paiva

Capital

