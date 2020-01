A conclusão do elevado

Do Diário do Grande ABC



Os andreenses e demais moradores do Grande ABC se acostumaram a ver e usar apenas uma parte do Viaduto Adib Chammas, que liga o Centro da cidade ao chamado 2º Subdistrito. Afinal de contas, o elevado começou a ser feito em meados da década de 1970 e foi entregue inacabado em 1981. Passaram-se mais 11 anos para que, em 1992, fosse realizada mais uma parte da obra, com a transposição do Rio Tamanduateí.



Mesmo inacabada, a ponte é vital para a mobilidade de Santo André. Sem ela, o movimento de veículos e pedestres estaria substancialmente comprometido. E o trânsito, que já não é bom, ficaria muito mais complicado do que nos dias atuais.



Ano passado foi iniciada a duplicação do Adib Chammas. Com verba obtida via financiamento externo, por meio do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), e a previsão de entrega seria em janeiro de 2021.



O prazo desde o início foi visto com desconfiança pelos moradores, pois tornou-se prática comum em construções e reformas de bens públicos o não cumprimento das metas e, consequentemente, o prolongamento do sofrimento imposto aos cidadãos.



Desta vez, entretanto, a notícia beirou o inusitado. O período estipulado realmente não deverá ser cumprido. Será antecipado! Sim, a entrega agora é esperada para setembro deste ano. Quatro meses antes do que foi anteriormente definido.



E isso só será possível em razão de modernos processos que foram implementados pelos responsáveis pela execução da obra. Métodos que permitiram o avanço em tempo muito mais acelerado, mesmo com os operários tendo de superar obstáculos inesperados, como uma tubulação de água, bloco de concreto ou o solo com baixa resistência em razão da proximidade com o leito do Tamanduateí.

Os andreenses precisam ir e vir. E aqueles que utilizam o Adid Chammas esperam por muito tempo poder exercer esse direito.