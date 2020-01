Obituário - 09 de janeiro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/01/2020 | 10:45



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quinta-feira, 9 de janeiro de 2020

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 5 de janeiro

Edna Bruna de Souza Venâncio, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Cruzeiro, em Mauá. Dia 5, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor Vila Pires.



Santo André, segunda-feira, dia 6 de janeiro

Marcio de Oliveira Rosa, 79. Natural de Catanduva (SP). Residia em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 7 de janeiro

Cícera Ferreira da Silva, 93. Natural de Arês (RN). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Catarina Segura Nóbrega, 88. Natural de Santa Adélia (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

José Correia Villela, 85. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 7. Jardim da Colina.

Selma Dias Lisboa, 83. Natural de Igarapava (SP). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angela Maria Geraldo Gindro, 81. Natural de Gália (SP). Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo (SP). Dia 7, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito José da Silva, 77. Natural de Tambaú (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Conceição Silva dos Santos, 65. Natural de Japoatã (SE). Residia na Vila Pinheirinho, em Santo André. Dia 7. Jardim da Colina.

Adriana Cristina de Oliveira, 41. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 8 de janeiro

José Pereira Santos, 59. Natural de Cedro de São João (SE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Autônomo. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange Cristina da Silva, 52. Natural de Santo André. Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 2 de janeiro

Railton Caetano de Souza, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 2, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.



São Bernardo, segunda-feira, dia 6 de janeiro

Maria Amélia de Lima, 67. Natural de Centenário do Sul (PR). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Marcos Antonio Stefano, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.



São Bernardo, terça-feira, dia 7 de janeiro

Iolanda Monteiro Moreno, 92. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério do Baeta.

Antonio Tedisio Perim, 87. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

José Braz dos Santos, 87. Natural de Tupanatinga (PE). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Odair Braz, 81. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Maria do Rosário Costa, 79. Natural de Currais Novos (RN). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Maria Helena Buitvidas, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Helena, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Raimundo Alves de Siqueira, 73. Natural de Tabira (CE). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério da Paulicéia.

Waguimar Cambarotto, 67. Natural de Maringá (PR). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Orlando Secco, 82. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 7. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Deborah Bovolenti, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 6 de janeiro

Josefina Vianna Vieira, 95. Natural de Descalvado (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Raymunda Paschoal de Souza, 89. Natural de Antonio Dias (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Elenita Ferreira de Jesus, 86. Natural de Serrinha (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Pereira Lima, 82. Natural de Itambé (BA). Residia na Vila Santa Terezinha, em Diadema. Dia 6. Memorial Phoenix.

Sonia Viana de Abreu, 71. Natural de Coimbra (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Joselito Oliveira, 57. Natural de Boa Nova (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 7 de janeiro

Antonio Valdereide de Almeida, 69. Natural de Solonópole (CE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

André Vitor Pires de Souza, 22. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 7. Vale da Paz.



M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 1º de janeiro

Maria Cremolin Ganzela, 86. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Manoel Alves Ferreira, 63. Natural de Malhada (BA). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 1º, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Neri de Andrade, 56. Natural de Lucélia (SP). Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 1º, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Mauá, quinta-feira, dia 2 de janeiro

Givanaldo da Silva Romeiro, 54. Natural de Ivatuba (PR). Residia no Jardim Lusitano, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 3 de janeiro

Honorata Souza dos Santos, 99. Natural de Ituberaba (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida Fermino, 78. Natural de Lavínia (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Vilson Machado, 66. Natural de Barretos (SP). Residia em Presidente Epitácio (SP). Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Francisco Paulo Martins, 52. Natural de Riacho do Santana (BA). Residia no Jardim Quarto Centenário, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.

Mailon Menezes Mateus Oliveira, 22. Natural de Sambaituba, Ilhéus (BA). Residia no Jardim Petrópolis, em Goiânia (GO). Dia 3, em Goiânia (GO). Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 4 de janeiro

Lucinete Ferreira da Silva, 87. Natural do Estado de Alagoas. Residia na Vila Independência, em Mauá. Dia 4. Cemitério Municipal de Nova Aurora (PR).

Aparecida Fernandes Sanches, 87. Natural de Rio Bonito, São Paulo (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Alberta Bizerra de Sá, 84. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Eliezer Gonçalves da Silva, 85. Natural de Santo Amaro (BA). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

Lucas Mateus Lallo Farias, 18. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 5 de janeiro

João José Monteiro, 79. Natural de Campo Formoso (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Celso Ferreira da Conceição, 70. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Ariovaldo Campalle, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Lisboa, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Celina Ribeiro Bastos, 66. Natural de Jaguaquara (BA). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

Shirlei de Toledo, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Rosana Lúcia Ferreira Brito, 57. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.

Josilene Paulo da Silva Ramos, 46. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 5. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 6 de janeiro

Osvaldo Ramela, 74. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Sebastião Bispo dos Santos, 66. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 7 de janeiro

José Elydio Nunes, 91. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Daulari Maria da Silva, 88. Natural de Cambuci (RJ). Residia no Jardim Europa, em Suzano (SP). Dia 7, em Mauá. Colinas dos Ipês, em Suzano (SP).

Júlia de Castro Souza, 84. Natural de São Luiz (MA). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Antonio Bizerra Melo, 62. Natural de Santa Brígida (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Adão Vieira Pereira, 68. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

Ailton Bertolazzo, 58. Natural de Palmeira d’Oeste (SP). Residia no Jardim Nova Mauá. Dia 7. Vale dos Pinheirais.

Sidnei Pereira dos Santos, 49. Natural de Mauá. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.

José Marcos de Souza Silva, 44. Natural de Arapicara (AL). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.