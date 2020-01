Sony surpreende e mostra conceito Vision-S durante a CES 2020

Leo Alves

Do Garagem360



09/01/2020 | 10:48



A Sony surpreendeu e apresentou um carro conceito durante a CES 2020, realizada em Las Vegas (EUA). Batizado de Vision-S, ele é um modelo elétrico e foi feito para mostrar todas as tecnologias desenvolvidas pela marca japonesa. Embora tenha uma carroceria bem construída e com cara de versão de produção, não há previsão de lançamento do carro no mercado.

Conceito Vision-S

Com 4,89 m de comprimento, 1,90 m de largura e 1,45 m de altura, o Vision-S tem porte equivalente ao do Ford Fusion. O entre-eixos tem exatos 3 metros e o peso é de 2.350 kg. Movido por dois motores elétricos de 200 kW (272 cv), ele faz de 0 a 100 km/h em 4,8 s. A velocidade máxima é de 240 km/h, de acordo com os dados divulgados pela Sony.

A tração é integral, enquanto que a suspensão é independente nas quatro rodas, sendo do tipo duplo A — ou double wishbone.

Tecnologias

De acordo com a empresa japonesa, o Vision-S é um carro autônomo nível 2. Dessa forma, ele é capaz de manter-se centralizado na faixa de rolamento e até estacionar sozinho, mas o condutor ainda tem todo o controle do veículo.

Não há retrovisores convencionais, que foram substituídos por um sistema de câmera. As imagens são exibidas no console central, que é praticamente uma televisão, já que os visores ocupam todo o espaço da peça. Além dos retrovisores, o painel conta com o painel de instrumentos e sistema de entretenimento. Outra inovação é o sistema de som imersivo de 360º, que conta com saídas de áudio até mesmo nos bancos, logo abaixo do apoio de cabeça.

Em termos de segurança, o Vision-S utiliza 33 câmeras externas para auxiliar o condutor, principalmente por conta das funções autônomas. Outro recurso é o monitoramento de cansaço do motorista, que analisa as expressões corporais dos ocupantes para medir o nível de fadiga, emitindo alertas quando é necessário fazer uma parada para recarregar a energia — dos humanos, no caso.

