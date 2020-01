Bate e voltas: São João del-Rei e Bichinho

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



09/01/2020 | 07:35



Passeio imperdível desde Tiradentes é o clássico trajeto de maria-fumaça até a cidade vizinha São João del-Rei. A Agência Estrada Real leva por R$ 120, incluindo ingresso de ida com tour histórico pela cidade e retorno de van. A dica é sentar do lado direito do trem e nos últimos vagões, para se ter uma visão mais agradável ao longo do passeio, composto por cenário bucólico. O trajeto pelos trilhos, que passa pela Estrada Real, dura 40 minutos e, o de volta, pela estrada, em torno de 15 minutos.

Embora uma cidade esteja bem pertinho da outra, ambas são bem distintas. Para se ter ideia, enquanto Tiradentes abriga cerca de 8.000 pessoas e 95% da economia provém do turismo, São João é cidade universitária e industrial, possui 90 mil habitantes, sendo que apenas 20% de sua geração de riquezas depende do setor.

Uma das vedetes do destino é a imponente Igreja de São Francisco de Assis, onde Aleijadinho fez a portada e o altar. Também conhecida como a cidade dos sinos, possui mais de 25 tipos de toques, devido à quantidade de igrejas.

Outro atrativo é o Solar dos Neves, casa de veraneio da família do deputado federal Aécio Neves (PSDB), que pertencia ao seu avô, Tancredo Neves. Os guias dizem que vez ou outra o político aparece por lá.

BICHINHO

Também muito perto de Tiradentes, a cerca de 15 minutos, está Bichinho, povoado rural que pertence a Prados. O pacato vilarejo aposta no artesanato local – há diversos ateliês e oficinas que trabalham com material de demolição e madeira – e na produção de cachaça para atrair o visitante.

Ainda, há o Museu do Automóvel da Estrada Real (R$ 20) e, se estiver com criança, vale visitar a Casa Torta (R$ 15 uma hora), espaço lúdico montado em construção bastante inclinada.



Guia de viagem

COMO IR

De São Paulo, pela Rodovia Fernão Dias, leva-se em torno de sete horas na estrada. Quando chega em Lavras, já em Minas Gerais, é preciso pegar estrada menor e de mão dupla. Ao longo do caminho há cinco pedágios ao custo de R$ 2,40 cada. Ainda, é possível tomar avião até Belo Horizonte e percorrer de carro cerca de três horas.

ONDE FICAR

O Hotel Solar da Ponte é uma pousada que integra o Roteiros de Charme da cidade e fica extremamente bem localizado, em frente à ponte que leva ao Centro Histórico de Tiradentes. Além do café da manhã bem serviço, o estabelecimento tem a cortesia do café da tarde, com iguarias preparadas com ingredientes locais. Os quartos têm portas originais preservadas e chaves grandes, o que já contribui para entrar no clima histórico da cidade. Há piscina no local. De domingo a quinta-feira as diárias giram em torno de R$ 598 a R$ 850. E, aos fins de semana, de R$ 782 a R$ 1.130.