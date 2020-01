Imperdíveis: museus de Sant’Anna, da Liturgia e padre Toledo

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



09/01/2020 | 07:18



Uma vez em Tiradentes, um dos pontos imperdíveis é o Museu de Sant’Anna (R$ 5), mesmo para quem não é católico. Isso porque o local está nas instalações da antiga cadeia da cidade, que funcionou ali até 1984 e a preserva assim, uma vez que o prédio, datado de 1730, é tombado como patrimônio da cidade.

Uma das coisas que mais chamam atenção, além do impressionante e raro acervo de 300 imagens de Sant’Anna, avó de Jesus e mãe de Maria, que a teve já mais velha, da mesma maneira que a filha, por meio de concepção divina, é a solitária – ali sempre foi só cadeia e não câmara e cadeia, como tradição nas cidades históricas.

O edifício ficou fechado até 2014, quando a colecionadora Angela Gutierrez, de Belo Horizonte, conseguiu aprovar projeto pela Lei Rouanet e teve a construção do museu financiada pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), contou a coordenadora geral Fabiana Oliveira.

O visitante tem acesso às informações em Braile, inglês, francês e espanhol – é crescente o número de turistas estrangeiros que vão a Minas Gerais percorrer o circuito histórico. Tanto que é comum cruzar com os ‘gringos’ pela cidade.

Ainda dentro da temática religiosa, e que também vale a visita por conhecimento histórico, o Museu da Liturgia (R$ 10) é o único da América Latina destinado ao acervo da Igreja Católica.

No pátio de entrada existem totens com simbolismo de confessionário, e de cada um deles saem mensagens, em áudios, com passagens bíblicas – Salmos, Provérbios e Eclesiastes. “É uma preparação para entrar no museu”, diz o diretor do local, Rogério Almeida. Trata-se de um museu vivo, uma vez que suas 420 peças são usadas em celebrações até hoje, “Você não pode só ver. Tem que sentir. É um lugar de reflexão”, completa.

A gestão do espaço, aberto em 2012, é feita por meio lei de incentivo. A restauração do prédio e do acervo custou R$ 11 milhões, financiados pelo BNDES, e o Itaú é o mantenedor. Logo na entrada, o visitante é convidado a retirar um papelzinho para ver qual santo vai protegê-lo ao longo do ano. As peças, em metais preciosos, hipnotizam, e contam história por meio delas. Cerca de 90% pertencem à Igreja Matriz de Santo Antônio. “A obra de arte, enquanto enclausurada, é um furto”, sentencia Almeida.



HISTÓRICO

A Casa Padre Toledo (R$ 10) é interessante porque ali foi o berço da Inconfidência Mineira e, portanto, há bastante informações sobre o movimento, sobre o padre Toledo e Tiradentes. Um dos espaços é dedicado ao mártir do movimento, que durou um ano. “A imagem de Tiradentes muda bastante ao longo do tempo, principalmente porque passou a ser comercializada. Virou propaganda da Caixa, selo, cédula de dinheiro, pintura. Acreditamos que, como ele era militar e não poderia ter barba, essa imagem da versão cristianizada foi criada posteriormente, uma vez que, na época da República, precisavam de um herói nacional. E ele era bem aceito pelo público”, conta a guia Maria Luiza Santos.

A imponente casa possui 15 cômodos, sendo nove com belíssimos forros pintados. Tanto que, desde 2012, existe instalação de espelhos em formato de colmeia para fazer composição com o teto. De fato, é de cair o queixo. Os móveis hoje ali presentes são réplicas, já que, com o fim do movimento, todos os inconfidentes foram exilados, tendo os civis ido para a África e, os párocos, a Portugal. E todos os bens foram confiscados pela Coroa Portuguesa, que leiloou os objetos. Só se sabe que havia ali, por exemplo, mais de 40 cadeiras, o que evidencia o gosto do padre por receber pessoas em sua casa e fazer sarais e festas. como ele vinha de família abonada de Taubaté, Interior, dinheiro não era problema. Aliás, como pontua Maria, o problema, e que levou ao fim precoce da conjuração, foi a diferença de interesses entre seus participantes, todos com maior poder aquisitivo.

O espaço também abriga exposições temporárias e possui um gramado interno maravilhoso para se fotografar e descansar um pouco.

Nos três museus é possível solicitar visitas guiadas.

CHAFARIZ

Tiradentes abriga o único chafariz completo de Minas Gerais, construído em 1749, o que faz dele imperdível. Sua frente era usada para abastecer de água a vila. Uma das laterais tinha a função de servir de local onde mulheres lavavam roupa e, a outra, era coxeira. Ali também há imagem rara de São José de Botas padroeiro dos bandeirantes.

O interessante, ainda, é que havia regras rígidas ali, por exemplo, uma que buscava proteger mulheres de abusos. Escravos não podiam ficar à tarde no chafariz, conforme lei de 1828, a fim de evitar que as negras que ali trabalhavam lavando roupa ouvissem desaforos ou fossem assediadas. Ainda, escravo que fosse pego amolando facão no chafariz era punido e açoitado no pelourinho, isso porque a água vazava e inundava tudo. E as mulheres não podiam lavar roupa na parte da frente, onde a água era para beber. Até 1970, mulheres ainda lavavam roupa ali, pois a água vem da mata, de um aqueduto construído pelos escravos.