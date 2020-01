Do Dgabc.com.br



08/01/2020 | 21:43



O tempo seguirá instável nesta quinta-feira (9) em todas as cidades do Grande ABC. A previsão é de céu predominantemente nublado com rápidos momentos de Sol entre nuvens.

A temperatura permanece alta, com mínima prevista de 21ºC e máxima de 29ªC.

No período da tarde podem ocorrer pancadas de chuva significativas.

Áreas de instabilidade deverão atuar na região pelo menos até o final de semana, deixando as condições de tempo semelhantes nos próximos dias.