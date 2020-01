Polícia prende seis em flagrante por tráfico de drogas em Ribeirão Pires

Do Dgabc.com.br



08/01/2020



Uma ação conjunta entra das Polícia Civil de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires resultou na prisão em flagrante de cinco mulheres, entre 20 e 31 anos, e um homem, de 23, por tráfico de entorpecentes, no Centro de Ribeirão Pires, nesta terça-feira (7). Na ação, também foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de lança-perfume.

Equipes da delegacia de Rio Grande receberam uma denúncia anônima informando que o grupo seria responsável pela distribuição de drogas na região e que estariam chegando, em um ônibus, no terminal rodoviário de Ribeirão Pires com malas, mochilas e um carrinho de mão contendo entorpecentes.



Diante da informação, os agentes solicitaram apoio da delegacia de Ribeirão Pires e aguardaram a chegada do veículo no local indicado. Quando o coletivo estacionou, todos os passageiros foram abordados e o grupo demonstrou nervosismo. Em vistoria nas bagagens que carregavam – as mesmas informadas pelo denunciante – foram encontradas as drogas.



No total, foram apreendidos 10,7 quilos de maconha, 10,2 kg de cocaína e mais de oito litros de lança-perfume. As substâncias, assim como as bagagens e os celulares dos suspeitos, foram encaminhadas para perícia.



O caso foi registrado na Delegacia de Ribeirão Pires, onde a prisão preventiva dos indiciados foi solicitada. As investigações prosseguem para identificar e prender outros envolvidos.