Atlético-MG anuncia a chegada por empréstimo de Hyoran, do Palmeiras

08/01/2020 | 17:51



O Atlético-MG anunciou nesta quarta-feira a contratação do meia Hyoran, do Palmeiras. O jogador cedido foi por empréstimo, válido até o fim da temporada. O acordo prevê também a fixação de um valor para a possível compra. O reforço já está em Belo Horizonte e, inclusive, integrou o primeiro treino do elenco na pré-temporada.

Hyoran chegou ao Palmeiras em 2017, após deixar a Chapecoense, e nunca foi titular absoluto. Ao todo, em três temporadas, o jogador atuou em 56 partidas. Além dele, o Palmeiras negocia outro jogador com o Atlético-MG. O lateral-esquerdo Victor Luís deve se transferir em definitivo. O clube alvinegro pretende pagar cerca de R$ 9 milhões.

O Palmeiras faz neste início de ano uma reformulação do elenco. A saída de Hyoran é a décima do grupo de jogadores. Antes dele, deixaram o time os atacantes Carlos Eduardo, Henrique Dourado, Artur e Borja, o zagueiro Antônio Carlos, o volante Thiago Santos, o goleiro Fernando Prass e os zagueiros Edu Dracena e Antonio Carlos. O clube ainda não anunciou reforços.

A lista ainda pode aumentar. O Barcelona sinalizou o interesse de comprar o volante Matheus Fernandes. Outro que pode sair é o meia Gustavo Scarpa, que recebeu propostas do Almería, da Espanha.

Já no Atlético-MG, Hyoran é o segundo reforço para a temporada 2019 do clube, agora dirigido pelo venezuelano Rafael Dudamel. Antes, a equipe havia anunciado o lateral-direito Mailton, que estava no Operário-PR.