Prefeitura de Ribeirão Pires realiza inscrições para cursos gratuitos

08/01/2020 | 17:30



A Prefeitura de Ribeirão Pires abriu inscrições para cursos gratuitos de Jazz, Ballet, Sapateado, Dança do ventre, Dança Livre, Dança de Rua, Dança Afro, Hip Hop, DJ e Ritmos dançantes para terceira idade, além de cursos culturais no CEU Quarta Divisão – Desenho Artístico infantil e Desenho de Moda. As vagas são limitadas, as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 17.

Para realizar a inscrição para os cursos que serão ministrados no Centro Cultural (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 220), o candidato deverá comparecer ao local de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já os interessados nas oficinas de desenho artístico infantil e desenho de moda deverão comparecer ao CEU (Estrada do Sapopemba, 5.055), das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Será necessária apresentação de duas fotos 3x4, cópia do RG e do comprovante de residência. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsável.