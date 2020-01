Modelo curte festa e piscina na casa de Kevinho e fãs desconfiam de affair

08/01/2020 | 17:11



Será que Kevinho está vivendo um novo amor? O funkeiro deu uma festa em sua mansão em São Paulo na última terça-feira, dia 7, e divertiu seus seguidores ao publicar vários Stories em seu Instagram dançando com a mãe ao som de um grupo de pagode. Alguns internautas, no entanto, perceberam que a modelo e digital influencer Gabriela Versiani também estava no local, já que ela e uma amiga publicaram vídeos curtindo a festa.

Gabriela, que já foi apontada como affair de Neymar, também publicou uma foto em seus Stories em que aparece tomando sol na beira de uma piscina que parece muito com a que Kevinho tem em sua mansão. Isso já foi suficiente para que muitos internautas começassem a suspeitar que os dois estariam vivendo um romance. Uma seguidora escreveu:

Shippo com força!