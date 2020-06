Dia do Meio Ambiente: conheça os carros elétricos vendidos no Brasil atualmente

Leo Alves

Do Garagem360



05/06/2020 | 08:18



Nesta sexta-feira (5) é comemorado o Dia do Meio Ambiente. A data, que foi criada nos anos 1970 pela ONU, tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância da preservação do meio ambiente. Para celebrar a data, o Garagem360 reuniu os carros elétricos que são vendidos atualmente no mercado brasileiro, já que eles são ecologicamente corretos por não emitirem nenhum gás poluente.

O mercado de carros elétricos no Brasil ainda é pequeno. Atualmente, poucas marcas oferecem modelos movidos apenas a eletricidade. Em 2019, alguns lançamentos ajudaram a diversificar um pouco as opções disponíveis para o público brasileiro, o que melhorou um pouco do cenário.

Na galeria, confira todos os modelos elétricos que são vendidos de maneira oficial no Brasil. Carros híbridos, por terem também um propulsor a combustão, ficaram de fora da lista.

Dia do Meio Ambiente: carros elétricos vendidos no Brasil