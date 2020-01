Em vídeo antigo, Khloé Kardashian aparece irreconhecível enquanto dá banho em Kylie Jenner

08/01/2020 | 16:10



Kendall Jenner encantou seus seguidores ao publicar um vídeo antigo bem fofo em seu Instagram. Na gravação, Khloé Kardashian aparece dando banho na irmã caçula, Kylie Jenner, na pia da cozinha, enquanto Kendall aparece apenas de fralda brincando com a água.

De acordo com o Daily Mail, na época em que o vídeo foi gravado Khloé tinha por volta de 15 anos de idade. Nas imagens, ela é questionada pelo então padrasto, Caitlyn Jenner - que se reconheceu como uma mulher trans em 2015, mas que antes era chamado de Bruce - sobre o que tinha acontecido. A adolescente explica:

- Kylie tinha acabado de almoçar, e eu não estava prestando muita atenção nela. Dei um iogurte e ela o jogou para todos os lados, então agora ela está tomando banho com Kendall.

Caitlyn então questiona:

- Na pia? Na pia da cozinha?

Khloé explica:

- Na pia, porque eu estava com muita preguiça de subir as escadas com ela.

Depois disso, Caitlyn, que está gravando o vídeo, mostra Kylie dando risada e pergunta à Kendall quando é o dia de seu aniversário - nas imagens, a modelo tinha apenas dois anos de vida! Nos comentários, Kim Kardashian deixou uma mensagem fofa. A empresária escreveu:

Isso me fez sorrir tanto!

Muitos internautas, no entanto, se chocaram por Khloé aparecer quase irreconhecível nas imagens, e algumas pessoas ainda criticaram os procedimentos estéticos que a socialite teria feito nos últimos anos. Uma seguidora escreveu:

É muito triste a forma como vocês mudaram seus visuais e como estão [com a aparência] falsa agora. Beleza natural é melhor. O vídeo é muito fofo, queria que ainda pudéssemos ver as Kardashians reais por baixo de tudo isso. As pessoas se conectam com autenticidade. Não implantes, injeções, preenchimentos, cabelos falsos e roupas de alta costura.

Já outros internautas apontaram a semelhança entre Kylie e sua filha, Stormi.