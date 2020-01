Carnaval na Amazônia é ideal para relaxar e curtir as festas

Redação

Do Rota de Férias



08/01/2020 | 15:48



Passar o Carnaval na Amazônia é uma ótima maneira de conhecer o melhor a região Norte do Brasil. O destino oferece calma, sossego e interação com a natureza. Entretanto, também há opções mais agitadas, como desfiles de escola de samba e muita festa para os foliões animados.

Carnaval na Amazônia

Nessa época, a capital Manaus é palco do CarnaBoi, festa que dura cinco dias e reúne figuras do folclore, como os bois-bumbás Caprichoso e Garantido. Os visitantes podem ainda escolher se divertir pulando entre os foliões dos blocos de rua, no desfile das escolas no Centro de Convenções do Amazonas, ou no concurso de fantasias no Teatro Amazonas.

Diante do Teatro está uma das novas hospedagens de Manaus, o Juma Ópera. O hotel-boutique fica em um casarão restaurado e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O empreendimento tem espaços para eventos, restaurante, bares e um terraço com piscina e vista privilegiada ao Rio Negro, Teatro e Palácio da Justiça.

Novo hotel-boutique Juma Ópera, em Manaus (AM)

Para os viajantes que preferem relaxar durante o feriado, a floresta Amazônica é o melhor destino. Nesta selva, que ostenta mais de 5 milhões de km², é possível fazer caminhadas acompanhadas de guias especializados, ver de perto o Encontro das Águas e apreciar a fauna e a floral locais. De quebra, ainda dá para se deliciar com a culinária regional durante o Carnaval na Amazônia.

Bangalô do Juma Amazon Lodge, no meio da floresta amazônica

Um boa opção é ficar no Juma Amazon Lodge, hotel de selva localizado no meio da floresta, integrado à mata e construído sobre palafitas de mais de 15 metros de altura. Além de restaurante, o local tem quartos com vistas privilegiadas, passeios incluídos nas diárias, piscina com água do rio Juma e redário.

