Ticiane Pinheiro revive com Manuella foto icônica de Gisele Bündchen

08/01/2020 | 15:11



Ticiane Pinheiros sempre encanta seus seguidores ao compartilhar cliques para lá de fofos de suas filhas, Rafaella Justus, fruto de seu casamento com Roberto Justus, e Manuella, sua filha caçula, fruto do casamento atual com César Tralli!

E agora ela encantou mais uma vez. Tici postou uma foto mostrando um pouco de sua rotina como profissional e mãe. Assim como fez Gisele Bündchen na icônica foto em que aparece dando de mamar e se arrumando, a apresentadora mostrou o seu estilo de mamãe ao posar com Manu no colo enquanto se arrumava para o trabalho:

Mommy Style. Me arrumando em casa para gravar Troca de Esposas, escreveu ela na legenda.

Já na época em que Gisele postou a foto, a legenda do clique foi:

O que seria de mim sem esse esquadrão da beleza depois de voar 15 horas e só dormir três horas? #mepreparando.

Bacana, né?