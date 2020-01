João Cabral de Melo Neto é homenageado

Miriam Gimenes



09/01/2020 | 07:17



O autor pernambucano João Cabral de Melo Neto, um dos grandes nomes da poesia brasileira, completaria 100 anos hoje. A fim de celebrar a data e relembrar o legado do criador de Morte e Vida Severina, a Casa das Rosas, em São Paulo, promove dos dias 15 de janeiro a 19 de fevereiro – com encontro toda quarta-feira, às 19h – o curso Uma Educação Cabralina: Poética e Contemporaneidade de João Cabral de Melo Neto. Ele será ministrado pelo professor de língua portuguesa da Unifesp Leonardo Gandolfi.

O curso propõe leitura da obra de Cabral, percorrendo seus livros de poemas e alguns de seus textos críticos. Para isso, serão apresentados a recepção crítica de sua poesia, o diálogo que manteve com autores brasileiros e portugueses de seu tempo, assim como as relações entre o dito paradigma cabralino e a poesia contemporânea. As inscrições podem ser feitas, a partir do dia 15, no endereço bit.ly/2N6JzkV, ou na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37).

No dia 18, das 16h30 às 21h, será realizado o evento Museu de Tudo: Homenagem a João Cabral de Melo Neto, em que será apresentada a amplitude de sua produção poética – inventivo ‘museu de tudo’, como o título de uma de suas obras sugere – em programação que inclui uma palestra de Antonio Carlos Secchin, poeta, ensaísta e crítico literário. Na abertura do evento, um recital dedicado à obra do homenageado, às 18h, e encerra com a leitura dramática de trechos de Morte e Vida Severina e Auto do Frade, que tem início às 19h.