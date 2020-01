Chuva causa transtornos na região

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/01/2020 | 14:28



Por conta da forte chuva que ocorreu na última madrugada, o Grande ABC sofreu com transtornos ocasionados em pelo menos duas cidades.

Segundo informações da Prefeitura de Diadema, foram reportadas duas quedas de árvores durante o período, sendo uma na rua Javari, bairro Campanário, e outra na rua Afonso Pena, no Jardim Promissão. Os atendimentos foram realizados pelo Corpo de Bombeiros que desobstruiu as vias. Durante o dia de hoje, as equipes farão a recolha dessas árvores.

Além das quedas de árvores, foram identificados pontos de alagamento na Avenida São José, Conceição, Casa Grande, Rua Serra do Macaé e em ruas da Vila Lídia. Segundo a administração, "por se tratar de uma chuva volumosa mas de estiagem rápida, os pontos tiveram alagamento por pouco tempo e o escoamento se deu em minutos", ressaltam.

Diante disso, a Prefeitura destaca que mantém o Programa Mãos à Obra que percorre todos os bairros da cidade fazendo serviços de zeladoria e limpeza, inclusive de bueiros e galerias com o objetivo de minimizar eventuais transtornos causados por situações como a dessa de ontem.

Já no município de Mauá, houve um caso de desmoronamento na Avenida Cláudio Saveiro, altura do número 115, no Jardim Zaíra. A ocorrência foi registrada sem vítimas em uma obra realizada no local, que recebeu às equipes do Corpo de Bombeiro e Defesa Civil. O imóvel não está situado em uma área de risco, porém, houve a necessidade de interdição e os moradores se dirigiram para casa de parentes.

As cidades de São Caetano e Ribeirão Pires informaram que, até o momento, não registraram ocorrências relacionadas às chuvas.

O Diário questionou as administrações de Santo André, São Bernardo e Rio Grande da Serra e aguarda informações sobre o assunto.