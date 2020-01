08/01/2020 | 14:11



Bruna Marquezine aproveitou a tarde livre da última terça-feira, dia 7, para tomar um banho de mar. Depois de curtir um Réveillon badalado em Trancoso, na Bahia, a atriz decidiu curtir a praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em um vídeo compartilhado pelos Stories do Instagram, a gata divertiu os seguidores ao imitar a icônica abertura do reality De Férias com o Ex.

Qual o nome do reality?, brincou a musa, que estava usando um biquíni de poá nas cores branco e preto.

Lembrando que Bruna não chegou a passar o Ano-Novo com Neymar Jr., seu ex-namorado. Mas os dois estavam na Bahia, o que gerou muito bafafá nas redes. Será que a brincadeira teve alguma relação com isso?