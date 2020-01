Briga judicial impede que netas de Elvis Presley participem de evento do cantor

08/01/2020 | 14:11



Mesmo depois da morte de Elvis Presley diversas polêmicas rondam a vida da família do cantor. As netas mais novas de Elvis, por exemplo, foram proibidas de participar da celebração dos 85 anos do nascimento do artista por conta de uma briga judicial entre Lisa Marie Presley, filha do cantor, e o ex-marido e pai das crianças, Michael Lockwood.

O ex-casal está na justiça para ver quem ficará com a guarda de Harper e Finley, ambas de 11 anos de idade, e, segundo informações do site The Blast, o processo judicial impediu com que as meninas pudessem estar presentes no evento que acontece entre os dias 8 e 11 janeiro de 2019, no Tennessee, Estados Unidos.

A publicação afirma que Lisa Marie e seus advogados emitiram documentos emergenciais à corte responsável por legislar a guarda de suas filhas, pedindo que elas sejam autorizadas a fazer a viagem. No entanto, os representantes legais de Lockwood argumentam que as duas crianças não podem sair do estado da Califórnia sem a autorização do pai ou da Justiça dos Estados Unidos. Vish...

Além da família de Elvis, estarão presentes no evento vários músicos que dividiram palcos e gravações com o artista, assim como alguns de seus contemporâneos da indústria do entretenimento.