Apesar de rumores, Brad Pitt e Jennifer Aniston não estão juntos

08/01/2020 | 14:10



Para os fãs do casal Brennifer, péssimas notícias: segundo informações divulgadas pelo TMZ, Jennifer Aniston e Brad Pitt não são um casal. Depois de muito se especular, principalmente após a edição anual do Globo de Ouro, uma fonte próxima do portal revelou que os dois não tiveram uma chance realmente de conversar, nem durante a premiação, nem durante o pós-festa.

- Eles apenas se cumprimentaram, mas ficou por isso mesmo, de acordo com o informante, que ainda continuou:

- Fato é que os dois têm muitos amigos em comum e por isso eles acabam se encontrando muito, especialmente em festas de grande porte, disse, contando também que os dois raramente se veem fora dessas circunstâncias.

- Simplesmente não há nada romântico acontecendo entre eles. São apenas amigos, finalizou.

Legal que os dois ainda mantém uma relação amigável pelo menos, né?