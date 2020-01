Polícia prende estelionatário em Santo André

Do dgabc.com.br



08/01/2020 | 14:14



Policiais Civis do 2ºDP (Distrito Policial) de São Bernardo prenderam o homem pelo crime de estelionato, segundo os agentes o criminoso aplicava golpes pelas redes sociais.



A prisão foi efetuada na ultima segunda (2) em Santo André, enquanto a unidade apurava uma série de crimes cibernéticos, quando identificou a autoria do indivíduo.



As investigações constataram que o homem utilizava um website falso, que se passava por um site de leilões para enganar as vítimas. Ele utilizava a própria conta corrente para receber os pagamentos resultantes do crime.



Além da prisão, a polícia prendeu em sua residência um automóvel, aparelhos celulares e documentos que serão analisados e poderão auxiliar no decorrer dos trabalhos. Até o momento, 14 vítimas já foram identificadas.