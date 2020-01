Lázaro Ramos é convidado pela Mangueira para ser uma das faces de Jesus no Carnaval

08/01/2020 | 13:11



Lázaro Ramos está analisando o convite do carnavalesco Leandro Vieira para desfilar como um dos destaques do Carnaval da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Nas redes sociais, Leandro divulgou que propôs para o ator que ele desfilasse representando uma das faces de Jesus Cristo no enredo em que fala sobre a volta do filho de Deus à Terra, intitulado A Verdade vos fará Livre.

Por enquanto, Lázaro não confirmou se aceitou o convite ou não, informando apenas que está analisando a disponibilidade de sua agenda de trabalho.

Taís Araújo, esposa do ator e atual protagonista da novela Amor de Mãe, também foi convidada para o desfile e, da mesma forma, analisa a possibilidade de ir para a avenida.

Será que teremos esse casalzão na Sapucaí?