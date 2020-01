Meghan Markle e príncipe Harry estão cogitando abrir mão dos títulos reais

08/01/2020 | 13:11



Parece que 2020 será um ano recomeços para Meghan Markle e príncipe Harry! Isso porque, de acordo com o jornal The Sun, o casal está cogitando abrir mão dos títulos reais e se mudar de vez para o Canadá.

A publicação afirma que, em contato com uma fonte próxima a família real, os planos de mudança ainda estão no começo, porém é certo que Harry e Meghan deverão passar dois meses do primeiro semestre deste ano no Canadá como um teste. O informante ainda relata que, caso a experiência seja bem-sucedida, o casal planeja informar oficialmente à realeza os planos de abandonar seus títulos e ir morar em definitivo na América do Norte.

- É verdade, eles vão passar grande parte do ano no Canadá e eles já estão conversando sobre os planos futuros. Está tudo no começo, mas é um processo que eles estão levando muito a sério. Está claro que eles estão construindo uma jornada única e os dois estão ansioso pelo que o futuro os aguarda, disse.

A mesma fonte conta que Harry e Markle cogitam inclusive ir para o Canadá e manter seus títulos reais, mas que estão dispostos a abandoná-los caso esse seja um impositivo por parte da realeza para que eles mudem de país. Além disso, também afirmou que os planos são frutos do afastamento de Harry e Markle da realeza ocorrido ao longo dos últimos meses e fomentado principalmente por desavenças entre o príncipe e seu pai Charles e seu irmão William.

As notícias sobre o possível afastamento aumentaram depois que Harry e Meghan fizeram uma série de declarações sobre as dificuldades de fazer parte da Família Real no documentário Harry & Meghan: An African Journey.