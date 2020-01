08/01/2020 | 12:28



Pabllo Vittar virou boneco colecionável da Funko e a empresa anunciou nesta terça-feira, 7, a data de lançamento do item: 9 de janeiro. A figura da cantora brasileira integra uma coleção de drag queens que ainda traz Shangela, que participou de RuPaul's Drag Race, e Adore Delano. Os bonecos serão vendidos pelo site Hot Topic e na loja online da Funko. A versão em boneco de Pabllo Vittar apresenta um visual inspirado em um dos figurinos usados pela cantora no clipe de Problema Seu. Nos comentários do anúncio, internautas se animaram: "Pabllo, ela é perfeita" e "Pabllo Vittar rainha" foram algumas das reações.