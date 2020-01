Thaila Ayala dá o que falar após mostrar papel higiênico inusitado

08/01/2020 | 12:10



Thayla Ayala deu o que falar na noite da última terça-feira, dia 7, ao registrar em suas redes sociais um produto de higiene um tanto quanto inusitado. A atriz achou um papel higiênico com o rosto de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estampado e, nas redes sociais, declarou:

Na falta de um Neve, disse Thaila na legenda ao fazer referência a popular marca de papel.

Nos comentários, seguidores e amigos da atriz aprovaram o o item para lá de estranho.

Amei. Onde compra?, perguntou o ator Bruno Gagliasso.

Nem seu cocô merece esse treco..., afirmou o fotógrafo André Nicolau.

Já os outros seguidores disseram:

Acho que ele não serve nem pra isso.

E ainda teve gente que não curtiu a foto, dizendo:

Desnecessário, falta noção em você...

Thaila oficializou sua relação com Renato Góes no final de 2019 e, além de fazer postar engraçados em seu Instagram, também dividi muitos cliques com o amado.