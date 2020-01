Gwyneth Paltrow fala sobre relação com Dakota Johnson, atual de seu ex, Chris Martin: - Eu simplesmente adoro ela

08/01/2020 | 12:10



Gwyneth Paltrow, em uma entrevista à revista Harper's Bazaar, abriu seu coração ao falar de sua relação com o ex-marido, Chris Martin, e também sobre como lida com Dakota Johnson, atual namorada do vocalista do Coldplay.

- Reinventar sua relação com o ex é um comprometimento para o resto da vida, já que a gente tem filhos juntos. Nós aprendemos a nos comunicar. Nós nos amamos. Nós rimos. Temos o melhor um do outro. É muito legal! Isso faz você sentir que não precisa perder, contou ela, que é mãe de Apple, de 15 anos de idade, e de Moses, de 13 anos de idade. A loira ainda comentou sobre sua afinidade com Dakota Johnson, atual namorada do ex-marido.

- Eu a amo! Posso ver como isso pode parecer estranho, porque é meio não convencional. Mas acho que, neste caso, depois de ter superado tudo, eu simplesmente adoro ela. Eu sempre penso por outro lado. O que mais você pode trazer, em vez de ser resistente ou ficar insegura? As coisas são muito mais interessantes dessa maneira, explicou.

Gwyneth, que tem se afastado cada vez mais do universo de Hollywood, fez uma revelação chocante ao contar que não sente nenhuma vontade de atuar novamente:

- Ser a pessoa que os outros acham que você é, é totalmente traumático. Acho que vou me abrindo mais com o passar dos anos. Eu acho que chega uma fase da vida em que fingir ser outra pessoa - ou ainda esperar que você se torne outra pessoa - para de ter importância, contou.

E não parou por aí. A gata contou que não pretende voltar a atuar e mostrou, inclusive, certo desgosto dos seus projetos passados ressaltando que nenhum dos seus filhos viu nenhum dos filmes que ela já estrelou, apenas com exceção do Homem de Ferro e de Vingadores.

- Eu vomito. Eu tenho ânsia. Eu odeio, justificou a atriz sobre se ver nas telas.