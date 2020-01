Escola Livre de Teatro abre inscrições para Núcleos de Pesquisa

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



08/01/2020 | 12:07



A ELT (Escola Livre de Teatro) de Santo André está com as inscrições abertas para o processo seletivo de seus Núcleos de Pesquisa. Os interessados têm até o dia 2 para se candidatarem na plataforma CulturaAZ (culturaz.santoandre.sp.gov.br/projeto/612/). A documentação exigida pela convocatória deverá ser entregue dos dias 20 a 31 de janeiro, das 14h às 20h, na sede da escola (Praça Rui Barbosa, 12), no bairro Santa Teresinha.

Ao todo, serão oferecidas 20 vagas em dez Núcleos de Pesquisa, com duração de um ano letivo. Cada núcleo terá um encontro semanal, no período de segunda a sexta-feira na própria escola. O início das atividades, que são gratuitas, está previsto para a semana de 10 de fevereiro.

A idade mínima para participar é 18 anos, completos até o dia 10 de fevereiro. Somente para o Núcleo de Iniciação Teatral o candidato poderá ter 16 anos completos até o dia 6 de fevereiro.