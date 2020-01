Do Dgabc.com.br



08/01/2020 | 11:51





Um caminhão que transportava gás de cozinha tombou no km 29 da Via Anchieta, duas faixas da rodovia tiveram que ser interditadas .O acidente ocorreu às 10h14. A pista foi interditada, forçando os outros motoristas a trafegarem pelo acostamento. Meia hora depois, com os botijões retirados, a pista foi liberada. Segundo os bombeiros não houve vazamento da carga.