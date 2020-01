Batman 80 – A Exposição entra na reta final

Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



08/01/2020



Quem quiser ver, ou rever, a mostra Batman 80 – A Exposição, deve se apressar. Ela entra na reta final e fica em cartaz no Espaço Multiuso do Memorial da América Latina (Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664), em São Paulo, até dia 2 de fevereiro.

A mostra celebra de forma imersiva os 80 anos do ''''Cavaleiro das Trevas'''' e convida o público para ver de pertinho não só a história do famoso personagem, cuja estreia foi em maio de 1939.

Quem for ao espaço poderá ver de perto cenário que permite atravessar as portas da Mansão Wayne, entrar na Batcaverna, passar pelo Asilo Arkham, isso sem contar no apartamento da Mulher-Gato e o covil do Coringa.

É possível, também, desfrutar da cenografia e dos mais de 500 peças originais do acervo de Marcio Escoteiro, um dos maiores colecionadores de Batman do Brasil, e de Ivan Freitas da Costa. Itens raros como um diamante que fazia parte da arma usada por Arnold Schwarzenegger no filme Batman e Robin (1997), quadrinhos raros, textos explicativos que contam a evolução e a importância do personagem fazem parte do passeio.

O visitante poderá apreciar ainda três veículos conhecidos das histórias de Batman: o Batmóvel do seriado de 1966, do filme de 1989, pilotado pelo ator Michael Keaton, e o carro do Coringa

As visitas podem ser feitas de terça a sexta, das 12h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 20h. Os ingressos custam de R$ 17,50 a R$ 45, e podem ser comprados pelo site

www.batman80expo.com.br.