Duplicação do viaduto Adib Chammas será entregue em setembro

Flávia Kurotori

Do Diário do grande ABC



08/01/2020 | 11:18



A Prefeitura de Santo André anunciou nesta manhã que a duplicação do Viaduto Adib Chammas, no Centro, será entregue em setembro. Inicialmente, a previsão de conclusão era em janeiro de 2021. O investimento foi de R$ 15,9 milhões, fruto de financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).

O novo cronograma foi possível graças à adoção do sistema de cimbramento na obra, método mais tecnológico e ágil em comparação ao anterior. Exemplo é que as aduelas - estruturas que ficarão acima na Avenida do Estado e do Rio Tamanduateí - seriam instaladas uma a cada 14 dias e, atualmente, a previsão é leve sete dias para cada uma. Ao todo, são 19 aduelas.

Na ocasião, o prefeito Paulo Serra (PSDB) afirmou que, após conclusão da duplicação do Adib Chammas, o Viaduto Castelo Branco, no bairro Santa Terezinha, também passará por intervenções. O projeto executivo está sendo desenvolvido e a expectativa é a de que as obras iniciem no segundo semestre deste ano. “Não daria, por uma questão de mobilidade urbana, para realizar as duas obras simultaneamente, pois são duas das principais ligações da cidade”, explicou.