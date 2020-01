11 dicas para novos donos de PlayStation 4

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



08/01/2020 | 10:18



Após um ano repleto de lançamentos de jogos e de um período de festas, no qual muita gente comprou ou ganhou seu primeiro PlayStation 4, a empresa preparou 11 dicas que ajudarão os novos usuários a se familiarizar com o console e aproveitar ao máximo o que o produto pode oferecer. Confira!

1. Botão Share

Use o botão Share no controle sem fio DualShock 4 para capturar e salvar imagens e videoclipes, além de fazer uploads para suas redes sociais. O PlayStation 4 grava automaticamente os últimos 15 minutos de jogo para que você possa sempre voltar e captar um momento épico que você acabou de viver e quer compartilhar com todo o mundo. Basta clicar no botão Share para salvar seu gameplay.

2. Editor de vídeos ShareFactory

O ShareFactory, aplicativo de edição de vídeo para PlayStation 4, facilita a personalização de seus vídeos de gameplay diretamente do console. O app está disponível para download gratuito na PlayStation Store. Você pode combinar, personalizar e compartilhar as imagens de seus jogos favoritos com comentários, trilha sonora, temas, adesivos, texto e até mesmo um vídeo picture-in-picture usando a PlayStation Camera. Depois de criar sua cena perfeita, poste-a diretamente em seu perfil do Facebook usando o botão Share ou salve-a em um drive USB e compartilhe seu vídeo com todo mundo.

3. Share Play

Disponível para os assinantes da PS Plus, o Share Play permite que você jogue seus games favoritos com amigos, independentemente de onde eles estejam e mesmo que não tenham uma cópia do jogo. O Share Play permite que um usuário que possui PlayStation 4 acompanhe a partida, assuma os controles para experimentá-lo e até participe de uma partida multiplayer local e jogue em parceria ou contra você como o segundo player. Basta pressionar e segurar o botão Share e escolher “Iniciar Share Play”.

4. Menu Rápido

Mantenha pressionado o botão PS para exibir o “Menu Rápido” personalizável. Aqui, você pode acessar configurações úteis, como notificações do sistema, lista de amigos, opções de som, dispositivo e energia, e reinicialização e muito mais.

5. Suspender/Continuar

Suspender/Continuar permite que os usuários do PlayStation 4 entrem e saiam facilmente de seus games. Basta pegar o seu controle sem fio DualShock 4, apertar o botão PS e voltar para a ação. Quando chegar a hora de dar uma pausa, é só colocar seu PS4 no modo de repouso e, ao ligá-lo novamente, começará o jogo de onde parou. Essa função permite que você dedique menos tempo para entrar nos títulos e mais tempo jogando.

6. Suporte Externo HDD

Se você procura por mais espaço de armazenamento de jogos e aplicativos no console, existe a opção de armazenar conteúdo em uma unidade de disco rígido externa (HDD). Basta conectar um HDD USB 3.0 ao seu PlayStation 4 e voilà! Agora você tem mais espaço no aparelho.

7. Temas Customizados

Você pode definir sua captura de tela favorita no jogo como a imagem de plano de fundo da tela inicial do PlayStation 4. Para isso, basta seguir o caminho: Configurações > Temas > Selecionar tema > Personalizar. Agora, selecione uma imagem salva no sistema ou de um dispositivo de armazenamento USB.

8. Suporte HDR

Se você tiver uma TV com suporte a HDR (High Dynamic Range), ative esse recurso no PlayStation 4. É bem simples: Configurações > Som e tela > Configurações de saída de vídeo > HDR > Automático. Esta é uma tecnologia de exibição de imagem que pode gerar cores mais vivas e dinâmicas, pretos mais profundos e destaques brilhantes, deixando seus jogos favoritos ainda mais incríveis.

9. Gerenciamento de Tempo de Jogo

Para os pais que querem controlar o tempo que seus filhos passam no PlayStation 4, é fácil usar o Gerenciamento de Tempo de Jogo. Para ativar a função, siga: Configurações > Controles parentais/Gerenciamento da família > Gerenciamento da família. Também é possível acessar sua conta na PlayStation Network via navegador para verificar e gerir a função.

O recurso permite que você:

– Aplique restrições de tempo para garantir que a criança esteja jogando apenas por um determinado período;

– Forneça notificações ao seu filho durante o jogo para que ele saiba quando deve salvá-lo e sair. Você tem a opção de adicionar mais tempo por meio de um smartphone ou PC;

– Desconecte automaticamente a criança de sua conta depois que o tempo de jogo terminar.

10. Opções de Acessibilidade

O PlayStation 4 possui vários recursos amigáveis para acessibilidade. As opções incluem legendas, textos ampliados, fontes em negrito, interface de contraste mais alto, zoom para imagens exibidas, e cores invertidas na tela. Os usuários também poderão atribuir os botões do DualShock 4, facilitando a utilização por usuários com destreza manual limitada ou alcance e resistência limitados. Para acessá-lo, vá para Configurações, depois entre em Acessibilidade e personalize as configurações de acordo com sua preferência.

11. Ligar PS4 e TV ao mesmo tempo

Para os usuários que possuem televisores Sony é possível configurar o PlayStation 4 para ligar ao mesmo tempo que o aparelho de TV. Acesse Configurações, depois Sistema e selecione a opção Habilitar link de dispositivo HDMI. Em alguns modelos, a conexão também permite que os menus do PS4 sejam controlados pelo controle remoto da TV.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, você descobre os 25 videogames mais vendidos de todos os tempos, de acordo com o VGChartz: