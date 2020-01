As piores senhas de 2019: a sua está na lista?

Analisando 500 milhões de senhas que vazaram em ataques durante 2019, a empresa Nordpass concluiu que as senhas “12345”, “123456” e “123456789” foram as combinações mais frequentes. Entre todas as senhas expostas, as compostas por sequências numéricas foram utilizadas por total de 6,3 milhões de contas. Por conta disso, a ESET alerta sobre o perigo de senhas fracas.

A tabela disponibilizada pela Nordpass está recheada de senhas fracas, como : “asdf”, “qwerty”, “iloveyou”, entre outras. A lista completa com as 200 senhas mais populares de 2019 está disponível no site da empresa, mas as 5 principais foram as abaixo:

Você usa alguma dessas senhas?

Se você está usando algumas das senhas da lista, a ESET recomenda alterá-las imediatamente. Para aqueles que não sabem por onde começar, abaixo, a empresa destaca algumas dicas de como proteger sua conta adequadamente:

– Crie senhas completas. Utilize letras, números e símbolos (@#%;).

– Evite usar datas de nascimento, nomes de times de futebol, parentes ou amigos, ou combinações muito simples ou sequenciais.

– Não use a mesma senha para todas as contas, pois a partir do momento que o criminoso consegue descobrir essa senha, ele é capaz de acessar todas as suas contas e/ou serviços.

– Não lembra de todas as senhas? Vale utilizar um gerenciador – programa que criptografa e armazena todas as suas chaves de acesso, sem a necessidade de uma conexão com a Internet.

– Use o duplo fator de autenticação. Ele nada mais é do que uma proteção extra para seus aparelhos e contas.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga