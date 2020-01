Quarta estimativa para safra 2019/20 indica alta de 2,5% na produção, diz Conab

08/01/2020 | 10:11



A produção brasileira de grãos na safra 2019/2020, em fase de desenvolvimento, deve alcançar 248 milhões de toneladas, com aumento de 2,5%, ou 6,1 milhões de toneladas a mais, em comparação com 2018/19. Os dados fazem parte do quarto levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgados nesta quarta-feira, 8, representam novo recorde da série histórica. O recorde também é 1,37 milhão de toneladas maior (+0,6%) em relação à estimativa anterior, de dezembro.

A expectativa para a área semeada é que sejam cultivados 64,2 milhões de hectares ou o equivalente a uma variação positiva de 1,5% em comparação à da safra anterior. Segundo a Conab, as condições climáticas, que apresentaram certa instabilidade no início do plantio de verão na maioria das regiões produtoras, tomaram agora um novo ritmo de normalização. "A perspectiva é que os níveis de produtividade apresentem bom desempenho nessa etapa", prevê a Conab.

A cultura da soja, que vem mantendo a tendência de crescimento na área, nesta temporada também deve crescer a produção em 2,6% em relação ao ciclo passado, atingindo 122,2 milhões de toneladas.

Quanto ao milho primeira safra, a previsão é de aumento em 1,1% na área semeada, totalizando 4,15 milhões de hectares e uma produção de 26,6 milhões de toneladas, com ganho de 3,8% sobre a de 2018/19 (25,65 milhões de t). A favor desse desempenho, há fatores como o aumento nas exportações brasileiras do cereal e, no mercado interno, derivados da demanda por confinamento e produção de etanol, mesmo a despeito da concorrência com a soja. No Rio Grande do Sul, lavouras de milho semeadas em setembro sofreram deficiência hídrica e indicam perdas do potencial produtivo, mas continuam dentro das estimativas iniciais da Conab.

O algodão, apesar da tendência de crescimentos significativos de área nas duas últimas safras, apresentou uma variação positiva menor de 2,7%, atingindo 1,6 milhão de hectares. Já a produção do caroço deve alcançar 4,13 milhões de toneladas (alta de 1,1% ante 2018/19, que foi de 4,09 milhões de t). A produção de algodão em pluma deve atingir 2,76 milhões de t, também aumento de 1,1% ante o período anterior (2,73 milhões de t).

Os números do feijão primeira safra mostram redução de 1,9% na área em comparação com a temporada passada. Conforme a Conab, a cultura também perde espaço para a soja e o milho que apresentam melhor rentabilidade. A safra total de feijão em 2019/20 (são três por período) pode ser de 3,02 milhões de t, estável em comparação com 2018/19. O arroz é outra cultura que sofre esta concorrência, com tendência para uma redução de 0,7% na área e produção de 10,56 milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de 1% ante 2018/19 (10,45 milhões de t).

O trigo, cuja safra está finalizada, deve alcançar 5,15 milhões de toneladas, redução de 5% em comparação com 2018.