Caio Castro muda o visual e recebe aprovação de Grazi Massafera

08/01/2020 | 10:11



O envolvimento entre Caio Castro e Grazi Massafera continua dando o que falar na web! A atriz de Bom Sucesso não deixou passar despercebido nova postagem do galã global no Instagram e, claro, mandou seu recado. Com um look todo preto e agachado ao lado de uma moto, Caio, que está de férias da TV desde o fim de A Dona do Pedaço, chamou a atenção de Grazi por uma mudança na aparência: o rapaz agora está de bigode e cavanhaque!

Oi bigode!, comentou Grazi, que ainda adicionou à mensagem um emoji de um gatinho com cara de apaixonado.

Caio ainda não respondeu ao comentário da beldade, no entanto, os fãs que torcem pelos dois juntos logo deixaram suas curtidas na publicação, que já conta com mais de 1264 likes, além de mais de 50 respostas. Entre elas, de seguidores que estão amando a interação deles na web:

Grazi, além de linda vai estar motorizada com o boy magia lindão, disse um internauta.

Só consigo reparar na aliança, escreveu um internauta atento às mãos de Caio.

Vocês me irritam de tão fofos, escreveu uma terceira pessoa.

Eu shippo muito, mesmo. Dois lindos e amados, enviou uma quarta seguidora.